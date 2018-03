Scadenza 2018 - Fellaini, via da Manchester: Italia ipotesi concreta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quella in corso non verrà certo ricordata come la sua migliore stagione e Marouane Fellaini si sta guardando intorno forte del suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Il Manchester United e Jose Mourinho non sembrano voler puntare ancora sul belga che però ha tanta esperienza in campo internazionale e una carta d'identità che ancora non lo tira fuori dal mercato, visto che a novembre compirà 31 anni.

LA SITUAZIONE ATTUALE - Tanti club europei si sono messi sulle sue tracce e dopo che nelle scorse settimane sembrava che il Paris Saint Germain fosse in prima linea, visto il quadriennale offerto, adesso si fa largo anche l'ipotesi molto concreta che possa approdare in Serie A. Juventus, Inter, Milan e Roma ci stanno pensando e non è assolutamente da escludere che nei prossimi giorni ci possa essere già un contatto per provare ad anticipare la folta concorrenza.

Nome: Marouane Fellaini

Età: 31

Squadra di appartenenza: Manchester United

Club interessati: Paris Saint Germain, Juventus, Inter, Milan, Roma