Scadenza 2018 - Ibrahimovic, per dimostrare di essere calciatore

Più un premio alla carriera che non alla reale possibilità di rivederlo in Italia. Perché Zlatan Ibrahimovic, rientrato dopo un infortunio gravissimo al ginocchio, probabilmente non ritornerà nel Belpaese ad allietare, con la sua classe e la sua mentalità vincente, le platee. Ha già giocato nelle migliori squadre italiane, come Inter, Juventus e Milan, potrebbe finire quindi solo alla Roma o al Napoli, ma l'ingaggio appare davvero troppo alto per un club di medio cabotaggio. Fra l'altro ci sono delle preoccupazioni circa la sua integrità, dopo l'ultima operazione.

SITUAZIONE ATTUALE - Mourinho non lo schiera mai, ufficialmente per una ricaduta dall'infortunio scorso, pare invece che abbia litigato proprio con lo svedese. C'è sempre l'apertura alla nazionale, per i Mondiali in Russia, per dimostrare come sia solamente un problema del tecnico e non suo. L'ipotesi di un ritorno al Milan è già stata prospettata, sebbene di difficilissima realizzazione.

Nome: Zlatan Ibrahimovic

Età: 37

Squadra di appartenenza: Manchester United

Club interessati: Los Angeles Galaxy, Milan