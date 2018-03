Scadenza 2018 - Lichtsteiner rinasce sempre. E torna all'ovile?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fuori dalla Champions, una volta, salvo poi essere inserito a gennaio 2017 per puntellare la fascia destra. Escluso ancora, di nuovo reinserito. La vita calcistica di Stephan Lichtsteiner assomiglia tanto a quella di un gatto, con sette opportunità di rinascita. Già nell'agosto del 2016 era a un passo dall'Inter, quando la Juventus ha deciso di chiudergli le porte e prolungargli il contratto in scadenza nel 2017 per un'altra stagione. Con il Tottenham è stato senz'altro il migliore, la mossa perfetta per Allegri per recuperare una gara che sembrava volgere al peggio dopo il vantaggio degli Spurs.

SITUAZIONE ATTUALE - Stephan Lichtsteiner ha molti estimatori, a gennaio sembrava a un passo dal Valencia, un po' il cimitero degli indesiderati del campionato italiano. Nomi ingombranti, messi bene in campo dal tecnico Marcelino Garcia, con l'ambizione di arrivare in Champions League. Sarebbe stata una buona scelta, ma la sua conferma non è altro che l'idea che Lichtsteiner possa ancora tornare utile. Tanto che la Juve potrebbe ora decidere di rinnovargli il contratto. Le alternative? L'Olympique Marsiglia di Rudi Garcia si è interessato, la Lazio avrebbe l'intenzione di riportarlo all'ovile dove ha iniziato a muovere i passi nel calcio italiano.

Nome: 34

Età: Stephan Lichtsteiner

Squadra di appartenenza: Juventus

Club interessati: Lazio, Valencia, Olympique Marsiglia