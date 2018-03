Scadenza 2018 - Lo speciale sui 20 nomi degli svincolati di lusso

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Mentre il campionato più bello degli ultimi anni regala ogni settimana nuove sorprese, il 30 giugno 2018 si avvicina a grandi passi. Con esso le scadenze dei giocatori che, dal primo luglio, potrebbero essere aggregati a una nuova squadra, oppure svincolati. Nomi altisonanti, che varrebbero vagonate di milioni, che però sceglieranno accuratamente la propria nuova avventura, senza dover mediare con il proprio club di (attuale) appartenenza. Venti nomi, tutti che possono finire nel nostro calcio, qualcuno come cavallo di ritorno, altri per provare a fare il salto definitivo. TMW vi propone, ogni mezz'ora, un nome nuovo. In foto, ovviamente, il più discusso.