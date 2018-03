Scadenza 2018 - Meyer, via dallo Schalke. Bayern in netto vantaggio

© foto di NewsPix/Image Sport

Max Meyer è uno dei migliori talenti in giro per l'Europa e il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno ha messo l'acquolina in bocca ai migliori club, pronti a farsi la guerra per prendere un giocatore utile sia per il presente che per il futuro. Dopo aver fatto la trafila in tutte le Nazionali giovanili è entrato già nel giro di quella maggiore e potrebbe essere convocato dalla Germania anche per il prossimo Mondiale.

LA SITUAZIONE ATTUALE - Come detto sono tantissimi i club interessati al suo acquisto e per quel che riguarda l'Italia il Milan si è fatto avanti ma difficilmente i rossoneri riusciranno a battere la concorrenza. In particolare il Bayern Monaco è molto vicino al suo acquisto a parametro zero, senza contare che ci sono molti club di Premier su di lui oltre all'Atletico Madrid.

Nome: Max Meyer

Età: 23

Squadra di appartenenza: Schalke 04

Club interessati: Milan, Arsenal, Tottenham, Liverpool, Atletico Madrid, Bayern Monaco