Scadenza 2018 - Wilshere, rinnovo possibile: Juve e Milan ci pensano

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tanti infortuni gli hanno impedito di essere continuo e decisivo con la maglia dell'Arsenal nelle ultime stagioni ma le qualità di Jack Wilshere sono indiscutibili e negli ultimi mesi sembra essere tornato su buoni livelli, come abbiamo visto anche nella doppia sfida di Europa League contro il Milan. Nato il 1 gennaio 1992 la carta d'identità è ancora dalla sua parte e sarebbe un affare anche per alcuni club italiani, anche se il giocatore non è mai uscito dai confini inglesi durante la sua carriera.

LA SITUAZIONE ATTUALE - Arsene Wenger spera che il giocatore alla fine possa rinnovare il suo contratto con l'Arsenal ma il giocatore sembra essere orientato a finire la sua avventura con i Gunners al termine della stagione. L'Everton è pronto a fargli un'offerta importante ma qualora il centrocampista volesse cambiare totalmente aria ecco che sia il Milan che la Juventus potrebbero contenderselo a suon di milioni.

Nome: Jack Wilshere

Età: 26

Squadra di appartenenza: Arsenal

Club interessati: Juventus, Milan, Everton