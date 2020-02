Scadenza 2020 - Bonaventura è tornato: rinnovo lontano al momento

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Jack è tornato? Pare di sì. Dopo tanta, troppa, sfortuna, Giacomo Bonaventura, soprattutto con l'arrivo di Stefano Pioli al Milan, ha ritrovato quella continuità che nelle ultime stagioni aveva un po' messo da parte. Merito della sua duttilità, che lo ha reso un elemento quasi imprescindibile per le complicate alchimie tattiche dei rossoneri, sempre in cerca di definizione ma rivitalizzati dall'arrivo di Zlatan Ibrahimovic.

Rinnovo difficile. I rapporti tra il Diavolo e il suo agente, Mino Raiola, hanno vissuto più bassi che alti negli ultimi anni. Ma proprio l'affare Ibra ha riaperto un canale recentemente freddino. Sta di fatto che, al momento, il discorso rinnovo, per usare un eufemismo, è in standby: nessun contatto concreto tra le parti, nonostante dal centrocampista sia trapelata la volontà di proseguire il rinnovo. Complici le difficoltà di questa stagione, è un tavolo al quale il Milan non si è ancora seduto. A Napoli c'è Gattuso, che proprio in rossonero ne rivitalizzò il rendimento. Alla Roma lo seguono da anni. Che sia giunto il momento di cambiare aria?

I numeri di Bonaventura in questa stagione

Presenze: 16 (14 in Serie A)

Minuti: 894 (743 in Serie A)

Gol: 3 (2 in Serie A)

Assist: 0

Dove può andare: le percentuali

Milan 40%

Napoli 10%

Roma 10%

Altra destinazione 40%