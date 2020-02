Scadenza 2020 - Chong, sulle orme di Pogba. Inter in pole position

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Seguendo Pogba. È il precedente più evidente per Tahith Chong. Classe '99, cresciuto nel settore giovanile del Manchester United (dove è arrivato dal Feyenoord), l'olandese è un giocatore molto diverso dal Polpo, soprattutto perché gioca in attacco e non a centrocampo. Come Pogba, però, fa gola perché i Red Devils fin qui non ci hanno puntato più di tanto. E il prossimo club dovrà farlo crescere, ha assicurato di recente il suo agente.

È derby d'Italia? Proprio seguendo l'esempio di Paul, la Juventus lo segue da tempo. Negli ultimi tempi si è fatta avanti anche l'Inter di Marotta, per quello che a tutti gli effetti è un profilo di affare alla Marotta. A gennaio diversi incontri con la dirigenza nerazzurra, che al momento sembra in netta pole position: da limare le richieste del ragazzo, che da buon parametro zero cerca la miglior destinazione possibile, sotto tutti i punti di vista.

I numeri di Chong in questa stagione - Con la prima squadra del Manchester United

Presenze: 8 (2 in Premier League)

Minuti: 374 (24 in Premier League)

Gol: 0

Assist: 0

Dove può andare: le percentuali

Inter 40%

Juventus 25%

Altra destinazione 35%