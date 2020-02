© foto di Imago/Image Sport

È uno dei giocatori preferiti da Guardiola. Ed è anche il capitano del Manchester City. Ma gli anni passano e anche David Silva è pronto a cambiare pagina: niente tira e molla al termine di questa stagione, a differenza degli ultimi anni in cui alla fine in un modo o nell'altro il rinnovo è sempre arrivato.

Destino a stelle e strisce? La decisione è già presa, perché da inizio gennaio il centrocampista spagnolo ha un'intesa verbale con l'Inter di Miami. La franchigia mirata da David Beckham inizierà il campionato a febbraio ma aspetterà l'estate. Perché Silva, definito "un po' bastardo" da Guardiola, non è un giocatore qualsiasi per il City. Che punta alla Champions League anche grazie a lui.

I numeri di David Silva in questa stagione

Presenze: 25 (18 in Premier League)

Minuti: 1.613 (1.177 in Premier League)

Gol: 3 (3 in Premier League)

Assist: 8 (7 in Premier League)

Dove può andare: le percentuali

Inter Miami 80%

Altra destinazione 20%