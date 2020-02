Scadenza 2020 - De Silvestri, il dottore in fascia del Toro. Rebus futuro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Su e giù per la fascia. Lasciato nel dimenticatoio qualche problema fisico di troppo ai tempi della Sampdoria, Lorenzo De Silvestri è tornato a sgroppare sulla corsia destra del Torino. Una certezza, da quando è approdato all'ombra della Mole, in una stagione che, prima degli ultimi tre stop consecutivi, vedeva i granata alle porte dell'Europa League. Anche grazie alle corse e ai cross del laterale scuola Lazio. Dottore della fascia, in tutti i sensi.

Il futuro è un rebus. Nonostante una trattativa che va avanti da tempo, è sempre stallo sull'accordo per il rinnovo con il Toro. Per cifre e durata i granata non si muovono dalla prima proposta e per il terzino, da tempo bandiera del club di Cairo, non mancano le proposte. Atalanta e Bologna si sono già fatte vive, lo stesso vale per il Cagliari. E anche dalla Premier iniziano ad arrivare chiamate per De Silvestri, il cui domani granata ora è un rebus.

I numeri di De Silvestri in questa stagione

Presenze: 24 (16 in Serie A)

Minuti: 2.007 (1.273 in Serie A)

Gol: 3 (0 in Serie A)

Assist: 1 (0 in Serie A)

Dove può andare: le percentuali

Torino 30%

Bologna 20%

Atalanta 20%

Cagliari 20%

Premier League 10%