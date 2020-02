© foto di Imago/Image Sport

È stato uno dei nomi più chiacchierati nella finestra invernale di trasferimenti. A un passo dall'Italia, corteggiato da Inter e Lazio, sul taccuino del Barcellona per esplicita ammissione di Abidal. Alla fine, Olivier Giroud è però rimasto al Chelsea, in una sorte di prigione d'oro, trattenuto dal club inglese nonostante in questa stagione abbia giocato col gontagocce.

Il futuro è lontano da Londra. La strenua resistenza dei Blues non cambia il destino del centravanti francese, che già in passato ha chiarito di non avere alcuna intenzione di rinnovare il proprio contratto a Stamford Bridge. Ora che si fa? L'Inter continua a monitorarlo, in Serie A ci ha fatto un pensierino anche il Napoli e il Milan. Per la Lazio era un'idea di gennaio, vedremo se si ripresenterà anche in estate.

I numeri di Giroud in questa stagione

Presenze: 7 (5 in Premier League)

Minuti: 282 (191 in Premier League)

Gol: 1 (0 in Premier League)

Assist: 0

Dove può andare: le percentuali

Inter 20%

Chelsea 5%

Altra destinazione 75%