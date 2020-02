Scadenza 2020 - Ilicic: il fattore dell'Atalanta. Tanto dipenderà da Gasp

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una stagione da record nell'ennesimo anno d'oro dell'Atalanta. Josip Ilicic, in questo campionato, ha già migliorato il suo picco di gol in Serie A: per ora sono 14, e manca quasi metà stagione. Dalle pantofole al cinismo: lo sloveno indolente e capace di accendersi solo a tratti è ormai soltanto un ricordo. Agli ordini di Gasperini, il classe '88 è diventato giocatore concreto a tutto tondo. Decisivo anche più di Gomez e di Zapata. Ora che si fa?

"Siamo una società venditrice". L'Atalanta, tramite le parole del suo ds Zamagna, non nasconde quella che è una verità oggettiva: il club orobico ai conti ci tiene, eccome. Il dirigente rispondeva a una domanda generica su un potenziale asse di mercato col Napoli. Che da tempo pensa proprio a Ilicic. Le difficoltà? In azzurro hanno già delle belle gatte da pelare in questa stagione, ed è arrivato da poco Politano. Tra lo spazio da trovare e il piazzamento europeo tutt'altro che scontato, in questo momento anche un parametro zero d'eccezione come Ilicic non può essere una priorità. Molto dipenderà dalla posizione finale della Dea in classifica: con la Champions, la permanenza sarebbe più vicina. E tanto da Gasperini: se il maestro dovesse andare via, lo sloveno potrebbe decidere di seguirlo. Sulle sue tracce c'è anche la Roma

I numeri di Ilicic in questa stagione

Presenze: 24 (18 in Serie A)

Minuti: 1.627 (1.246 in Serie A)

Gol: 15 (14 in Serie A)

Assist: 6 (5 in Serie A)

Dove può andare: le percentuali

Atalanta 40%

Napoli 25%

Roma 25%

Altra destinazione 10%