Da Allegri a Sarri cambia poco: Blaise Matuidi resta perno (sinistro) del centrocampo della Juventus, che della sua muscolarità e della sua corsa non può proprio fare a meno. Campione del mondo 2018 con i Bleus, ha "deluso" le aspettative di chi lo immaginava lontano dalle idee calcistiche del tecnico di Figline. Che su 31 gare stagionali, non l'ha fatto partire titolare soltanto in dieci occasioni.

Ancora a Torino. Salvo sorprese, dovrebbe andare così. Il contratto del francese è in scadenza a fine stagione, ma negli accordi è prevista la possibilità per la Juve di prolungare fino al 2021. Un'opzione che fin qui il club bianconero non ha sfruttato, e che non durerà in eterno, ma che il ds Fabio Paratici dovrebbe attivare a breve: in questo momento, è davvero difficile vedere Blaise lontano dalla Mole Antonelliana.

I numeri di Matuidi in questa stagione

Presenze: 27 (20 in Serie A)

Minuti: 1.860 (1.431 in Serie A)

Gol: 1 (0 in Serie A)

Assist: 1 (1 in Serie A)

Dove può andare: le percentuali

Juventus 90%

Altra destinazione 10%