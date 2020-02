Scadenza 2020 - Meunier, sirene dall'Italia per il terzino destro del PSG

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Thomas Tuchel non si è sbilanciato. Ma ha chiarito che, dipendesse da lui, Thomas Meunier rimarrebbe a Parigi: classe '91, arrivato al PSG nel 2016, il terzino belga è a tutt'oggi un titolare fisso della formazione transalpina. Terzino destro dal fisico statuario e la corsa facile, non sarebbe affatto semplice per il tecnico tedesco, o per chi ne dovesse raccogliere l'eredità a fine stagione, sostituirlo.

Italia nel futuro? Le sirene del Belpaese, per il laterale del Paris Saint-Germain, non mancano. E suonano da tempo. Ripetutamente accostato all'Inter negli ultimi anni, è un profilo perfetto per le abitudini sul mercato di Beppe Marotta, che a Torino ha costruito un ciclo d'oro anche sui parametri zero. Ci ha pensato e ci pensa ancora oggi la Juventus: i bianconeri ne hanno parlato con Leonardo a gennaio, salvo poi avvicinarsi a Kurzawa. La richiesta: cinque milioni di euro a stagione. Ingaggio non impossibile, e il Decreto Crescita può aiutare in questo caso i club italiani. Anche nella concorrenza al Bayern Monaco, altra società già interessata nella sessione invernale da poco conclusa. E il PSG? Le trattative stanno andando avanti, lo stesso calciatore di recente ha dirottato l'attenzione al suo rendimento in campo, più che ai discorsi in piedi per il suo eventuale rinnovo.

I numeri di Meunier in questa stagione

Presenze: 23 (15 in Ligue 1)

Minuti: 1.790 (1.153 in Ligue 1)

Gol: 1 (0 in Ligue 1)

Assist: 2 (1 in Ligue 1)

Dove può andare: le percentuali

PSG 35%

Juventus 20%

Inter 20%

Bayern Monaco 15%

Altra destinazione 10%