Scadenza 2020 - Willian, il titolare del Chelsea: ora vuole il rinnovo

© foto di Federico Gaetano

Mourinho, Conte, Sarri, Lampard. Non ci piace fare liste, è soltanto l'elenco degli ultimi allenatori del Chelsea. Nessuno dei quali, a partire dal momento del suo arrivo, ha voluto fare a meno di Willian, esterno classe '88. Tecnica, fantasia e anche duttilità, perché dal 2013 a oggi il brasiliano, oltre appunto agli allenatori, ha cambiato modulo, ruoli, compagni. Senza mai perdere la propria centralità. Almeno finora: contro il Leicester è rimasto in panchina per 74'. Una sorta di punizione, per il broncio sul mercato. Che però sembra passato.

Juventus e Inter, ma vuole il rinnovo. In Serie A, il capelluto paulista ha un suo bel mercato: sia bianconeri che nerazzurri hanno preso informazioni e fatto offerte. Il Barcellona anche, fino a provarci con una proposta concreta ai Blues da 25 milioni di euro sul finale del mercato invernale, dopo lo stop di Ousmane Dembélé. Nonostante i corteggiamenti delle altre, Willian sembra però aver deciso: vuole il rinnovo con il Chelsea. E ha l'appoggio esplicito del suo attuale tecnico, Frank Lampard, che ha pubblicamente spiegato quanto sia importante averlo a disposizione. Manca solo mettere una firmetta, nero su bianco. E magari la garanzia di giocare in Champions League l'anno prossimo.

I numeri di Willian in questa stagione

Presenze: 31 (24 in Premier League)

Minuti: 2.252 (1.729 in Premier League)

Gol: 5 (4 in Premier League)

Assist: 5 (4 in Premier League)

Dove può andare: le percentuali

Chelsea 75%

Barcellona 10%

Juventus 5%

Inter 5%

Altra destinazione 5%