Scadenze 2018 - La top11 della Premier: Can per la Juventus

È una Premier League grandi firme quella che va in scadenza nel prossimo giugno. Impossibile, per motivi di spazio, mettere tutti i nomi che si potrebbero inserire in un eventuale top30 con Fellaini o Wilshere, Young o Yaya Touré. Però la formazione è forse la migliore di quella dei grandi campionati, eccezion fatta per un portiere, Joel Robles, che non è all'altezza dei compagni. Centralmente in difesa si possono trovare Daley Blind, capace di giocare anche da mediano, e Robert Huth, colonna del Leicester. A sinistra Shaw, uno dei teenager (ai tempi) più pagati di sempre, mentre dall'altra parte Emre Can, obiettivo sensibile per la Juventus e capace di ricoprire molti ruoli. Fernandinho del City in mezzo al campo con il basco Ander Herrera, mentre sulla linea di trequartisti agiscono Ross Barkley, che agli inizi della carriera veniva paragonato a Pirlo, Juan Mata e Mesut Ozil, oramai deciso a lasciare l'Arsenal. Come il suo collega Alexis Sanchez, a dir la verità, che ha rifiutato il Bayern Monaco e sembra propenso ad accettare la corte di Josep Guardiola e del suo City.

PREMIER LEAGUE (4-2-3-1)

Robles; Can, Blind, Huth, Shaw; Fernandinho, Herrera; Barkley, Mata, Ozil; Sanchez.