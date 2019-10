Il ct dell'Argentina, Lionel Scaloni, ha parlato di Paulo Dybala: "Pensiamo che tanto Lautaro come Dybala sono chiamati a stare per tanti anni nella Nazionale argentina. In questa ristrutturazione che abbiamo fatto loro sono quelli che devono portare la bandiera argentina. Spero che adesso facciano una bella partita. Sono grandi amici e questo è importante. Loro sono il futuro di questa maglia e questa Nazionale".