Scaloni tifa per Lautaro al Barça: "Per l'Argentina è un bene che lui e Messi giochino insieme"

Lionel Scaloni, CT dell'Argentina, ha parlato del possibile trasferimento di Lautaro Martinez al Barcellona: "L'Inter è un grande club e non sarà facile portarlo via. Ha giocato bene insieme a Messi in Nazionale e per noi è un bene che giochino più tempo insieme. Poi c'è Suarez e bisogna capire se Setien ha intenzione di giocare con il tridente. Lautaro è giovane, di grande prospettiva e ha una straordinaria forza di volontà. È un attaccante moderno, come Haaland. Somiglia molto a Suarez, non si danno mai per vinti, si muovono continuamente, è il giocatore che tutti vorrebbero avere".

Elogi a Messi - "È il miglior giocatore della storia; quando non ci sarà più, ci pentiremo di non poterlo più vedere. In Argentina è amatissimo; io lo vedo in allenamento, vedo le cose che fa, ha ancora tanto da dare", ha detto a El Larguero.