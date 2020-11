Scaloni su Dybala: "Sta attraversando un momento difficile, dobbiamo stargli vicino"

Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, parla del momento di Paulo Dybala: "È un ragazzo che apprezziamo al di là dell'aspetto tecnica, sia io che il mio staff. Sta attraversando un momento difficile e dobbiamo stargli vicino, tornerà quello che conosciamo. È un giocatore che ha colpi molto interessanti. Non fa parte di questa convocazione ma gli stiamo vicini come facciamo con tutti. Gli mando un abbraccio". Ricordiamo che la Joya non è stata convocata per per problemi genito-urinari. L'Argentina giocherà questa notte (ore 1.00 italiane) alla "Bombonera" contro il Paraugay mentre il 18 la Seleccion volerà a Lima per affrontare il Perù.