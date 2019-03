Scaloni sul caso Icardi: “Quello che sta vivendo all'Inter ci riguarda"

© foto di Federico De Luca

Il ct dell’Argentina Lione Scaloni ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Venezuela affrontando anche il tema Mauro Icardi, out dalle convocazioni a causa della situazione che sta vivendo all’Inter. “Ho parlato con Mauro prima di diramare la lista e abbiamo spiegato perché non è stato convocato. Quello che sta accadendo a lui riguarda direttamente la Nazionale. - continua Scaloni come riporta Fcinternews.it - Da qui alla Copa America valuteremo cosa succederà e vedremo se verrà convocato o no. Logicamente, è evidente che non è conveniente per noi quello che sta succedendo a lui in questo momento".