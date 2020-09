Scambi e autofinanziamento: la nuova frontiera del mercato

Il motivo condiviso è evidente almeno quanto lo sono i suoi effetti. La crisi economica successiva al Covid ha colpito anche il mondo del calciomercato mettendo in evidenza la necessità sostanziale di autofinanziamento collettivo che sta aprendo a nuove opportunità successive ad una attenta fase di valutazione. Il calcio di casa nostra ne è dimostrazione eloquente: in casa Inter per esempio i mal di pancia di Conte erano legati anche alla scelta della proprietà di non investire come sarebbe stato lecito attendersi dopo il colpo Hakimi: ed allora attenzione alle uscite ed alla raccolta di possibilità negli esuberi del resto d’Europa. I rientri dai prestiti di Perisic e Nainggolan saranno valutati con attenzione ma anche con la speranza che arrivi un bonifico giusto per monetizzarne la cessione, così come i non più indispensabili Brozovic e Skriniar potrebbero essere pedina valutate in operazioni di scambio: un indiziato illustre è certamente Ndombele del Tottenham.

Il Milan sta galleggiando con disinvoltura in una situazione che lo mette sostanzialmente ad armi pari rispetto alla concorrenza: Paquetà è in uscita e piace al Lione, ma nel frattempo con prestiti e parametri zero Maldini e Massara si sono assicurati Ibrahimovic, Tonali, Brahim Diaz e a breve metteranno le mani su Bakayoko.

La Juventus prima di procedere per il suo nuovo attaccante dovrà alleggerirsi del contratto di Gonzalo Higuain, ma sta trovando aiuti dagli altri top club che vivono una situazione analoga come il Barcellona: ecco che quindi Suarez per i bianconeri e Vidal per l’Inter divengono incastri quasi immediati.

Chi si prepara ad un grande incasso è allora il Napoli: la trattativa con il City per Koulibaly prosegue e le alternative costano decisamente meno di quanto verrebbe bonificato dagli inglesi a De Laurentiis: soldi utili per finanziare altre operazioni come quella legata a Veretout. Perchè dove non possono i soldi arrivano le idee, e quelle per fortuna non mancano di certo…