Scambio Biraghi-Dalbert, gli ostacoli dell'affare tra Inter e Fiorentina

© foto di Giacomo Morini

Con l’arrivo di Lukaku e con Icardi che non ha ancora dato una risposta sulla squadra che intende scegliere, il mercato dell’Inter è in stand by. Oggi la squadra riprenderà gli allenamenti alla Pinetina e i dirigenti si concederanno un’altra giornata con i cellulari sempre accesi, ma lontano dalla sede di viale della Liberazione.

La priorità (dopo Dzeko) - La priorità in caso di ulteriore rinforzo oltre a Dzeko - sottolinea il Corriere dello Sport - pare essere la caccia a un “quinto” di sinistra, ruolo che per il momento è occupato da Asamoah, Dalbert e Dimarco. L’ex ct ha manifestato la sua intenzione di lavorare sul francese ex Nizza, reduce da due stagioni complicate a Milano, ma le risposte di Henrique in questo precampionato non sono state del tutto convincenti. Ecco perché sono tornate fuori voci di un interessamento dell’Inter per Biraghi in un’operazione, con la Fiorentina, che coinvolgerebbe anche Dalbert.

Gli ostacoli - Sono evidenti, perché Pradè non è affatto propenso a uno scambio alla pari: il ds viola valuta il prodotto del vivaio interista assai più costoso rispetto al francese, che a sua volta, se dovesse essere costretto a lasciare la Pinetina, preferirebbe un ritorno in patria dove ha alcune proposte. Se dunque non riuscirà ad avere Biraghi, che non è una necessità, ma un’ipotesi di lavoro, l’Inter rivolgerà le sue attenzioni altrove.