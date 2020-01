© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Club ancora al lavoro, ma non c'è ancora la fumata bianca per lo scambio tra Roma e Inter riguardante Leonardo Spinazzola e Matteo Politano. Nella giornata di ieri, le due società si erano riavvicinate basando l'accordo su un prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze. Ma, riporta 'Sky', proprio sulle presenze da definire - e sui minuti validi per quantificare ogni singola presenza - in questo momento le due società stanno discutendo e non hanno ancora un accordo.