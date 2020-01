Scambio Politano-Spinazzola, l'Inter ha provato a cambiare la formula

Domani sarà una giornata decisiva per lo scambio tra Inter e Roma, con Matteo Politano destinato in giallorosso e Leonardo Spinazzola in nerazzurro. Discorso già chiuso per i capitolini, mentre la squadra meneghina ha chiesto ulteriori test fisici per il laterale , in programma domattina. E non solo: secondo quanto riferito dai colleghi di Sky, l'Inter avrebbe anche provato a cambiare la formula dell'affare, dal prestito con obbligo di riscatto al prestito con diritto di riscatto. Un dettaglio non da poco, per arrivare alla definitiva fumata bianca.