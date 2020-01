Scambio Spinazzola-Politano, per Bergomi "è un affare per entrambe"

© foto di Federico De Luca

Ospite oggi di TMW Radio, la bandiera nerazzurra Giuseppe Bergomi parla così dell'affare che sta portando Matteo Politano alla Roma e che dovrebbe far fare il percorso inverso a Leonardo Spinazzola, quindi all'Inter: "Secondo me è un affare per entrambe: in un 3-5-2 Politano non può giocare esterno, davanti trovava poco spazio. Dall'altra parte... non capisco perché la Roma si liberi di Spinazzola, come terzino destro è il migliore che hanno secondo me, se sta bene. Senza nulla togliere a Florenzi, che è un buon giocatore. A meno che Politano non sia la risposta all'infortunio di Zaniolo, a quel punto lo scambio è conveniente per entrambe".