Scandalo Cristiano Ronaldo: ecco l'accordo segreto con Kathryn Mayorga

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nuova puntata dello scandalo sessuale legato a Cristiano Ronaldo. La rivista Der Spiegel ha pubblicato il testo del presunto accordo segreto firmato dall'attaccante della Juventus e da Kathryn Mayorga, la donna che lo accusava di averla stuprata nella sua camera il 13 giugno 2009 al Palms Hotel di Las Vegas. Il suddetto documento risale al 2010, ma è stato pubblicato solamente in queste ore. Stando a quanto si legge, la Mayorga si impegnava a tenere il silenzio su quanto accaduto dietro il pagamento di un'importante somma (375.000 dollari), mentre CR7 le avrebbe dovuto consegnare i risultati di un suo test HIV per tranquillizzarla (certificando così che il rapporto tra i due era stato non protetto). Gli hacker che, ancora prima del Der Spiegel, si erano impossessati dei documenti nell’ambito dello scandalo Football Leaks hanno così potuto creare la base legale per cui l'ex modella potesse intentare una causa civile nei confronti del campione portoghese. Intanto, però, le presunte prove (le dichiarazioni rilasciate dalla Mayorga, la sua biancheria intima e il risultato della sua visita medica) sembrano state smarrite dalla polizia.