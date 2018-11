Scanziani: "Derby? Importante non perdere. Andersen resti fino a giugno"

Si avvicina il derby della Lanterna, una sfida tra due squadre che cercano di tornare in salute. "Vedo una partita in cui l'importante sarà non perdere", dice Alessandro Scanziani, grande ex doriano. "Le due squadre sono in difficoltà e hanno subìto recentemente parecchi gol. Credo, ripeto, che la cosa fondamentale sia non perdere. Anche se a Genova l'importante essere davanti all'altra squadre e vincere i due derby".

Che è successo alla Samp ultimamente?

"Non è che il suo rendimento sia un dramma. Ha fatto bene fino alla partita col Milan giocandola quasi alla pari. alla ripresa degli allenamenti il tecnico non aveva certamente da dire granchè ai suoi giocatori. Col Torino la Samp si è un po' sciolta mentre con la Roma può succedere di perdere".

Rischia comunque più il Genoa?

"Qualitativamente la Samp è più forte però non posso dire che il Genoa soffrirà di più anche perchè il derby è sempre un match particolare. C'è la voglia di far vedere il grande attaccamento alla maglia".

Che campionato farà la Samp?

"Credo che il primo obiettivo sia quello di fare un campionato tranquillo magari restando nella parte sinistra della classifica. Il sogno sarebbe arrivare nelle prime sei".

Uno dei pezzi pregiati della Samp è Andersen: che pensa di questo giocatore?

"Mi auguro resti fino a fine stagione e poi vada in una squadra con obiettivi diversi. Se fossi in lui accetterei di andar via se può giocare titolare. Si impara di più giocando e sbagliando che stando a guardare gli altri".