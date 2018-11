Scappatoia londinese per Malcom: il traditore “triste” dell’estate Italiana

Un’estate ad inseguirlo. Inter prima e Roma poi, con tutte le conseguenze del caso ed il colpo di scena che ha vestito Malcom di blaugrana. A qualche mese di distanza il mondo si è capovolto per il brasiliano, e lo scarso minutaggio concessogli da Valverde lo sta spingendo a riconsiderare le mosse per il suo futuro immediato. E così, anche per questo motivo, tornano valide le opzioni antecedenti alla sua scelta estiva. Non tanto quelle sulla sponda italiana, quanto piuttosto quelle legate ai club di Premier League che lo avevano a lungo inseguito senza mai riuscire a raggiungerlo. L’Arsenal e il Tottenham, nella fattispecie, sembrano le società più disposte a un sacrificio per ridisegnare il sorriso sul broncio di Malcom. Con buona pace dei propositi blaugrana traditi, e delle aspettative bruciate.