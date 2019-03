Scaramanzia, umiltà e attenzione maniacale: manifesto Atletico

Quando in conferenza stampa si presenta Koke, è chiaro che Diego Simeone abbia imparato almeno una cosa dalla sua lunga esperienza in Italia. La scaramanzia è fondamentale: il centrocampista dell’Atletico ha parlato prima del 2-0 di Madrid e tocca ancora a lui presentare la sfida contro la Juventus.

Quando poi lo stesso Cholo nomina, uno per uno, tutti gli uomini del settore offensivo di Allegri, compreso Bernardeschi, è chiaro che ha pronte tutte le opzioni possibili. Che ha intenzione di rompere le scatole alla Juventus, chiunque giochi lì davanti. Che non si fa ingannare dallo specchietto per allodole CR7 e dalle sue eventuali meches, ma che ha pronto un nuovo vestito da cucire addosso alla Vecchia Signora per stritolarla nella sua morsa. Come ha fatto al Wanda Metropolitano.

Tra la scaramanzia dei Colchoneros e la la preparazione maniacale del loro allenatore, il tratto distintivo di una squadra che dell’umiltà ha fatto un mantra. È una parola che ricorre sia nella conferenza di Koke che in quella di Simeone. È il manifesto dell’Atletico: i rojiblancos sanno di non essere i più forti. Lo sanno da otto anni e da otto anni giocano esattamente lo stesso tipo di calcio, spesso e volentieri asfaltando ostacoli che sembravano impossibili da superare. È la cifra mentale di una squadra forgiata a immagine e somiglianza del suo allenatore. Che per la cronaca pensa ai pezzi perduti (Filipe Luis, Thomas e Diego Costa, anche Godin che ci sarà pur non al massimo), ma si può godere il carattere, anche italiano, infuso ai propri giocatori.