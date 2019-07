Scaricato ma titolare: Gonzalo Higuain nell'undici, un anno dopo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo quattordici mesi Gonzalo Higuain torna titolare nella Juventus. È passato e cambiato moltissimo, da Maurizio Sarri che è diventato protagonista bianconero da antagonista, l'atterraggio di Cristiano Ronaldo nella Serie A, il Pipita che prima va al Milan per sei mesi - perdendo la bussola proprio contro la Juventus - e poi si accasa al Chelsea, ancora con Sarri, pur senza ritornare l'implacabile goleador che la sua storia personale merita.

TORNATO COME UN PACCO POSTALE - Ora il numero 21 - ha cambiato casacca, non più l'iconica 9 - vorrebbe rimanere alla Juventus. Condizionale d'obbligo, un po' come l'anno scorso, perché il suo ingaggio da nove milioni di euro all'anno è troppo pesante per le casse bianconere. E poi perché la carta d'identità non gioca a suo favore, 32 anni a dicembre, essendo reduce da un anno fallimentare. La Roma vorrebbe prenderlo, lui deve prolungare fino al 2023 (ora scade nel 2021) e ha un valore di ammortamento di 36 milioni: non è facile.

ANCHE MANDZUKIC SUL MERCATO - Contro l'Inter, nell'International Champions Cup, sono state svelate alcune carte. Fuori c'è anche il croato, che ha rinnovato solo pochi mesi fa e che ora è più che cedibile. Lui e Cuadrado, in primis, un po' come Higuain. L'impressione è che gli stipendi (e l'importanza) della Juve blocchino un po' tutti, non solo le medie o le piccole, ma anche le grandi: quando puoi permetterti di dare 5 milioni a un giocatore di medio-alto livello della tua rosa, a una certa età rischia di essere un groppo.