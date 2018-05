Scarpa D'Oro 2017/18: Messi in fuga, Immobile terzo. Quinto Icardi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Di seguito la classifica della Scarpa d'Oro aggiornata dopo l'ultimo fine settimana. Allunga in vetta Leo Messi, a segno nello spettacolare 2-2 contro il Real Madrid. Al secondo posto Momo Salah del Liverpool, mentre al terzo Lewandowski ha raggiunto il centravanti della Lazio (attualmente out per infortunio) Ciro Immobile. Al quinto posto Mauro Icardi che ha realizzato 28 reti come Edinson Cavani. Di seguito il dato.

1) 66: Lionel Messi (Barcellona, ESP - 33 gol x 2,0)

2) 62: Mohamed Salah (Liverpool, ENG - 31 gol x 2,0)

3) 58: Ciro Immobile (Lazio, ITA - 29 gol x 2,0)

3) 58: Robert Lewandowski (Bayern, GER - 29 x 2,0)

5) 56: Edinson Cavani (Paris Saint-Germain, FRA - 28 gol x 2,0)

5) 56: Mauro Icardi (Inter, ITA - 28 gol x 2,0)

7) 54: Harry Kane (Tottenham, ENG - 27 gol x 2,0)

8) 50: Cristiano Ronaldo (Real Madrid, ESP - 25 gol x 2,0)

9) 49,5: Jonas (Benfica, POR - 33 gol x 1.5)

10) 48: Luis Suárez (Barcellona, ESP - 24 gol - x 2,0)

*Classifica aggiornata al 6 maggio 2018. Moltiplicatore in base al ranking UEFA per nazioni: primi cinque campionati x 2.0, da sei a 21 x 1,5, da 22 in poi x 1,0.