Scarpa d'Oro 2018/19: terzi Quagliarella e CR7. Piatek come Aguero

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Classifica della Scarpa d'Oro aggiornata dopo l'ultimo fine settimane: davanti a tutti c'è sempre Lionel Messi, che tuttavia nel fine settimana non ha segnato e resta fermo a quota 50 punti. Alle sue spalle si riavvicina Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain, protagonista di un a doppietta e salito così a 48. Resta a bocca asciutta per il secondo weekend di fila Cristiano Ronaldo: l'asso della Juventus non è andato a bersaglio contro il Napoli e resta fermo a 38, subendo l'aggancio di Fabio Qugliarella (due gol contro la SPAL per il bomber della Sampdoria).

Al quinto posto Krzysztof Piątek (36) viene raggiunto da Sergio Agüero. I due precedono Edinson Cavani e Mohamed Salah (34). Completano la top-ten Robert Skov (33), seguito da Duván Zapata, Luis Suárez, Njcolas Pépé, Pierre-Emerick Aubameyang e Harry Kane, tutti a 32.

CLASSIFICA PROVVISORIA SCARPA D'ORO 2018/19*

1) 50: Lionel Messi (Barcellona, ESP - 25 gol x 2,0)

2) 48: Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain, FRA - 24 gol x 2,0)

3) 38: Cristiano Ronaldo (Juventus, ITA - 19 gol x 2,0)

3) 38: Fabio Quagliarella (Sampdoria, ITA - 19 gol x 2,0

5) 36: Krzysztof Piątek (Milan, ITA) - 18 gol x 2,0)

5) 36: Sergio Agüero (Manchester City, ENG) - 18 gol x 2,0)

7) 34: Edinson Cavani (Paris Saint-Germain, FRA - 17 gol x 2,0)

7) 34: Mohamed Salah (Liverpool, ENG - 17 gol x 2,0)

9) 33: Robert Skov (København, DEN - 22 gol x 1,5)

10) 32: Luis Suárez (Barcellona, ESP - 16 gol x 2,0)

10) 32: Nicolas Pépé (Lille, FRA - 16 gol x 2,0)

10) 32: Duván Zapata (Atalanta, ITA - 16 gol x 2,0)

10) 32: Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal, ENG - 16 gol x 2,0)

10) 32: Harry Kane (Tottenham, ENG - 16 gol x 2,0)

15) 31.5: Mbaye Diagne (Kasımpaşa, TUR - 21 gol x 1,5)

16) 31: Liliu (Nõmme Kalju, EST - 33 gol x 1,0)

17) 30: Robert Lewandowski (Bayern Monaco, GER - 15 gol x 2,0)

17) 30: Luuk de Jong (PSV Eindhoven, NED - 20 gol x 1,5)

17) 30: Luka Jović (Eintracht Francoforte, GER - 15 gol x 2,0)

17) 30: Cristhian Stuani (Girona, ESP - 15 gol x 2,0)

17) 30: Zakaria Beglarishvili (Flora Tallinn, EST - 30 gol x 1,0)

17) 30: Paulinho (Häcken, SWE - 20 x 1,5)

17) 30: Nikolay Komlichenko (Mladá Boleslav, CZE - 20 x 1,5)

17) 30: Mbwana Samatta (Genk, BEL - 20 x 1,5)

*Moltiplicatore in base al ranking UEFA per nazioni: primi cinque campionati x 2.0, da sei a 21 x 1,5, da 22 in poi x 1,0