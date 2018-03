Scarpa d'oro, cinque giocatori al 1° posto! In vetta anche Immobile

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La sfida incrociata per la conquista della Scarpa d'Oro non conosce tregua in questa stagione: sono ben cinque i giocatori in vetta alla classifica. Il gol meraviglioso con cui Ciro Immobile ha regalato il pareggio alla sua Lazio sul campo del Cagliari lo porta al primo posto della classifica della Scarpa d'Oro, agganciando così il gruppone in vetta composto da Harry Kane del Tottenham, Edinson Cavani del Paris Saint-Germain, Lionel Messi del Barcellona e Mohamed Salah del Liverpool, tutti a secco nel weekend.

Al sesto post ecco Jonas del Benfica, davanti a uno scatenato Robert Lewandowski del Bayern Monaco. Salgono anche Cristiano Ronaldo del Real Madrid e Antoine Griezmann dell'Atlético Madrid, oltre a Paulo Dybala autore di una doppietta decisiva per la Juventus.

TOP 20 - CLASSIFICA SCARPA D'ORO 2017/18*

1) 48: Harry Kane (Tottenham, ENG - 24 gol x 2,0)

1) 48: Edinson Cavani (Paris Saint-Germain, FRA - 24 gol x 2,0)

1) 48: Mohamed Salah (Liverpool, ENG - 24 gol x 2,0)

1) 48: Lionel Messi (Barcellona, ESP - 24 gol x 2,0)

1) 48: Ciro Immobile (Lazio, ITA - 24 gol x 2,0)

6) 46,5: Jonas (Benfica, POR - 31 gol x 1.5)

7) 46: Robert Lewandowski (Bayern, GER - 23 x 2,0)

8) 42: Sergio Agüero (Manchester City, ENG - 21 gol x 2,0)

8) 42: Luis Suárez (Barcellona, ESP - 21 gol - x2,0)

10) 38: Neymar (Paris Saint-Germain, FRA - 19 gol - x 2,0)

11) 36: Mauro Icardi (Inter, ITA - 18 gol x 2,0)

11) 36: Cristiano Ronaldo (Real Madrid, ESP - 18 gol x 2,0)

13) 34: Fabio Quagliarella (Sampdoria, ITA - 17 x 2,0)

13) 34: Radamel Falcao (Monaco, FRA - 17 gol x 2,0)

13) 34: Dries Mertens (Napoli, ITA - 17 gol x 2,0)

13) 34: Paulo Dybala (Juventus, ITA - 17 gol x 2,0)

17) 32: Iago Aspas (Celta Vigo, ESP - 16 gol x 2,0)

17) 32: Nabil Fekir (Lione, FRA - 16 gol x 2,0)

17) 32: Mariano Diaz (Lione, FRA - 16 gol x 2,0)

17) 32: Florian Thauvin (Marsiglia, FRA - 16 gol x 2,0)

17) 32: Antoine Griezmann (Atlético Madrid, ESP - 16 gol x 2,0)

*Aggiornata al 5 marzo 2018. Moltiplicatore in base al ranking UEFA per nazioni: primi cinque campionati x 2.0, da sei a 21 x 1,5, da 22 in poi x 1,0