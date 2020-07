Scarpa d'Oro, Immobile primo inseguitore di Lewandowski. Il polacco è a soli 3 gol

Cristiano Ronaldo e Ciro Immobile si stanno giocando la classifica marcatori di Serie A senza esclusione di colpi. La doppietta di ieri di CR7 lo ha appaiato in vetta a Immobile a quota 30 e per entrambi, oltre che il record di Higuain (36 gol in Serie A), nel mirino c'è la Scarpa d'Oro. Il trofeo per il miglior bomber europeo oggi andrebbe a Robert Lewandowski, ma per entrambi ci sono ancora 3 partite di campionato per pareggiare o superare il polacco. Questa la classifica momentanea della Scarpa d'Oro:

1 - Robert Lewandowski (Bayern) 68

2 - Ciro Immobile (Lazio) 62

3 - Cristiano Ronaldo (Juventus) 60

4 - Timo Werner (Lipsia) 56

5 - Lionel Messi (Barcellona) 50

5 - Erling Haaland (Salisburgo/Dortmund) 50

7 - Jamie Vardy (Leicester) 46

8 - Shon Weissman (Wolfsberger) 45

9 - Jean-Pierre Nsame (Young Boys) 43.5

10 - Romelu Lukaku (Inter) 42

10 - Karim Benzema (Real Madrid) 42

10 - Danny Ings (Southampton) 42