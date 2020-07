Scarpa d'Oro, in caso di arrivo a pari merito andrà a Lewandowski: a Immobile serve un gol

Con la tripletta di ieri Ciro Immobile ha raggiunto Robert Lewandowski in testa alla classifica della Scarpa d'Oro ma in caso di arrivo a pari merito sarebbe il polacco a vincerla. La regola infatti dice che con gli stessi punti il trofeo andrebbe al giocatore che ha giocato meno minuti in campionato e il centravanti del Bayern è in vantaggio sul bomber biancoceleste. A Immobile serve dunque almeno un gol per staccare Lewandowski e aggiudicarsi il titolo personale.