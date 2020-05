Scarpa d'Oro, Lewandowski aggancia Immobile in vetta. Haaland a secco e staccato

Il ritorno in campo della Bundesliga ha movimentato anche la classifica della Scarpa D'oro. Una graduatoria che vede in testa Ciro Immobile e Robert Lewandowski con ventisette reti messe a segno. L'attaccante della Lazio è stato raggiunto dall'attaccante bavarese nell'ultima sfida, quella giocata contro l' Eintracht Francoforte e vinta per 5-2 grazie anche a un suo gol. Questa la classifica attuale, come riporta Sky Sport:

1 Ciro Immobile 27 gol fatti, fattore 2: 54 punti

1 Robert Lewandowski 27 gol, fattore 2: 54 punti

3 Erling Haaland 26 gol (16 con il Salisburgo - fattore 1,5 -, 10 col Borussia Dortmund - fattore 2 -): 44 punti

4 Cristiano Ronaldo 21 gol, fattore 2: 42 punti

5 Timo Werner 21 gol, fattore 2: 42 punti