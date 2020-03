Scarpa d'Oro, pochissimi movimenti in classifica. Immobile resta saldo al comando

Ciro Immobile resta saldo al comando della classifica della Scarpa d'Oro. Il suo diretto concorrente, Robert Lewandowski, è infortunato e nelle retrovie si muove poco: Werner entra a partita in corso contro il Wolfsburg non riuscendo a sbloccare lo 0-0 col suo Lipsia. Haaland e Cristiano Ronaldo, pur vincenti nell'ultimo turno, non vanno in rete. Mbappé fermo a seguito del rinvio causa Coronavirus di Strasburgo-PSG. Messi, in gol su rigore contro la Real Sociedad, lo sorpassa. Entra nella Top 10 Ben Yedder, in rete nel derby della Costa Azzurra che non è però bastato al Monaco, sconfitto dal Nizza. Questa sera in campo il Leicester di Jamie Vardy, che contro l'Aston Villa ha la possibilità di staccare il francese, così come Aubameyang e Lukaku.

54 Ciro Immobile (Lazio)

50 Robert Lewandowski (Bayern)

42 Cristiano Ronaldo (Juventus)

42 Timo Werner (Lipsia)

42 Erling Haaland (Salisburgo/Borussia Dortmund)

38 Lionel Messi (Barcellona)

36 Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

34 Jamie Vardy (Leicester)

34 Romelu Lukaku (Inter)

34 Wissam Ben Yedder (Monaco)

34 Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)