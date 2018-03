Scarpa d'Oro: Salah balza al comando. Podio Immobile, spunta Icardi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mohamed Salah balza solitario al comando della classifica della Scarpa d'Oro europea: l'egiziano con le 4 reti segnate al Watford mette la freccia e supera tutti. Leo Messi secondo in classifica grazie alla rete contro l'Athletic, mentre Ciro Immobile è sul terzo gradino del podio. Entrano nella Top 10 Cristiano Ronaldo e Mauro Icardi. I due giocatori, come Salah, sono reduci da un poker di gol in campionato:

1 - Mohamed SALAH (Liverpool) 56 punti

2 - Lionel MESSI (Barcellona) 50

3 - Edinson CAVANI (Paris Saint-Germain) 48

3 - Ciro IMMOBILE (Lazio) 48

3 - Harry KANE (Tottenham) 48

6 - JONAS (Benfica) 46.5

7 - Robert LEWANDOWSKI (Bayern) 46

8 - Cristiano RONALDO (Real Madrid) 46

9 - Mauro ICARDI (Inter) 44

10 - Sergio AGUERO(Manchester City) 42

10 - Luis SUAREZ (Barcellona) 42