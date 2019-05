Scarpa d'Oro, tra Messi e la vittoria solo Mbappé. Ma deve fare 5 gol

© foto di J.M.Colomo

Manca solo una partita in Ligue 1 prima di assegnare la Scarpa d'Oro. Tra Leo Messi e il trofeo, il sesto in carriera, c'è ancora Kylian Mbappé che dovrebbe segnare però cinque reti nel prossimo incontro contro il Reims. Fabio Quagliarella è praticamente certo del terzo posto. Delusione Cristiano Ronaldo, il cui duello a distanza con la stella del Barcellona lo ha visto perdere in maniera netta.

72 LIONEL MESSI (Argentina, Barcellona)

64 KYLIAN MBAPPE (Francia, Paris Saint-Gemain)

52 FABIO QUAGLIARELLA (Italia, Sampdoria)

45 MBAYE DIAGNE (Senegal, Galatasaray)

44 ROBERT LEWANDOWSKI (Polonia, Bayern)

44 SADIO MANE (Senegal, Liverpool)

44 DUVAN ZAPATA (Colombia, Atalanta)

44 PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG (Gabon, Arsenal)

44 KRZYSTOF PIATEK (Polonia, Milan)

44 NICOLAS PEPE (Costa d’Avorio, Lille)

44 MOHAMED SALAH (Egitto, Liverpool)

42 DUSAN TADIC (Serbia, Ajax)

42 LUUK DE JONG (Olanda, PSV Eindhoven)

42 CRISTIANO RONALDO (Portogallo, Juventus)

42 SERGIO AGUERO (Argentina, Manchester City)

40 IAGO ASPAS (Spagna, Celta)