Scartato dal Boca ed esploso allo Sporting, ecco Acuna: il piano B della Roma per il vice-Kolarov

La Roma preferirebbe Junior Firpo del Barcellona per la fascia sinistra, ma qualora non dovesse arrivare al giocatore blaugrana potrebbe decidere di ripiegare su Acuna dello Sporting perché Fonseca ha sempre un occhio di riguardo per il campionato portoghese. Certo non sarebbe giovane come il collega domenicano, ma con passaporto spagnolo, ma potrebbe rappresentare comunque un investimento non troppo oneroso e avanti con l’età (28 anni) e dal rendimento affidabile: quest’anno in Liga Nos ha disputato 18 partite segnando anche due gol.

Nel calcio europeo è arrivato comunque tardi, solamente nel 2017 a già 25 anni. Prima una lunga gavetta in Argentina. E’ il luglio 2014 quando dal Ferro Carril, squadra in cui è cresciuto e ha giocato 113 partite di campionato segnando 5 gol, Acuna passa al Racing Avellaneda con cui conquista nello stesso anno lo scudetto, collezionando complessivamente 99 presenze impreziosite da 19 gol in 4 stagioni. Nel giugno 2017 si trasferisce allo Sporting Lisbona, ma di mestiere non ha sempre fatto il terzino sinistro. Nasce come esterno d’attacco e qualche volta si è ritrovato a giocare anche a centrocampo per sue qualità nel palleggio. Veloce, bravo in fase offensiva e discreto in quella difensiva. A 13 anni è stato scartato dal Boca Juniors e dal San Lorenzo. Il suo soprannome è “El Huevo” (l’uovo) per via delle tante botte rimediate da bambino sui campi di calcio che gli hanno lasciato qualche ammaccatura in testa. Ora, però, è pronto a riprendersi la sua rivincita che sia la Roma, lo Sporting o qualche altro club (Napoli e Inter lo seguono) porca importa.