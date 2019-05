© foto di Imago/Image Sport

Scende la quota di Pep Guardiola come nuovo allenatore della Juventus. Il catalano è dato infatti dall'agenzia Sisal Matchpoint a 2.50. Davanti c'è Massimiliano Allegri a 2.00, poi Antonio Conte a 4.50, Didier Deschamps a 6.00 come Mauricio Pochettino. Gli altri? José Mourinho è a 16.00 come Diego Pablo Simeone, meno di Simone Inzaghi (25.00) e Jurgen Klopp (20.00), mentre Maurizio Sarri è dato a 33.00.