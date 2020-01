Scenografia, maglia nuova e premiazioni: Lazio-Napoli, una gara speciale

Fonte: Dall'inviato a Roma

Le due feste a Castel Sant’Angelo e a Piazza della Libertà, il brindisi per i 120 anni e le tante celebrazioni istituzionali nelle varie sedi dello sport a Roma. Il tutto senza perdere di vista l’obiettivo Napoli, che oggi arriverà all’Olimpico per l’ultima gara del girone d’andata. Sono stati giorni intensi per tutto il mondo Lazio, con i festeggiamenti per il grande traguardo raggiunto il 9 gennaio che ancora non si sono conclusi. Culmineranno questa sera contro i partenopei (diretta Sky, ore 18) per una serata speciale, che potrà diventare indimenticabile se arriveranno anche i tre punti.

Ad attendere Insigne e compagni ci sarà un muro biancoceleste: previsti tra i 40 e i 50 mila spettatori, con la società che visto il momento propizio ha deciso di riaprire anche la campagna abbonamenti (da martedì scorso, finirà il 17 alle 19). Lungo la pista di atletica, intorno al perimetro del campo, sfileranno tutte le 75 sezioni della polisportiva della Lazio, una delle più grandi del mondo. Parolo (squalificato) riceverà i premio ‘Luigi Bigiarelli’, riconoscimento già avuto giovedì al CONI dal presidente Lotito, dal ds Tare e dal club manager Peruzzi. Sui maxi-schermi, sempre nel pre gara, verranno mostrati video emozionanti del passato per riscaldare ulteriormente l’atmosfera, che avrà il suo momento catartico al momento dell’entrata in campo delle due squadre. Durante l’ingresso ci sarà una grande scenografia a tema per i 120 anni della società. “Sarà una rappresentazione senza precedenti”, ha assicurato la Curva Nord attraverso un comunicato. Poi l'inizio della sfida, con la Lazio che si presenterà con la nuova maglietta celebrativa creata ad hoc per l'occasione. Inzaghi andrà alla caccia del record di 10 vittorie consecutive in campionato: stabilirlo in una settimana del genere, avrebbe sicuramente un significato ancora più dolce e particolare.