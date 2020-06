Schelotto amaro sull'Inter: "Tante persone che sono ancora lì mi hanno deluso"

Ezequiel Schelotto torna sull’esperienza non molto fortunata vissuta con la maglia dell’Inter. Il centrocampista ora al Brighton, intervistato da Gianlucadimarzio.com, ha infatti ammesso di non aver apprezzato il trattamento che gli è stato riservato in nerazzurro: "Ho la coscienza pulita - ha esordito -. Nella vita bisogna avere rispetto e all’Inter mi hanno trattato male. Tante persone che ancora sono lì mi hanno deluso. Ho stracciato il contratto d’impulso perché non volevo saperne più nulla, ma è una scelta che non rifarei. Mi aveva portato Stramaccioni e, quando lo hanno esonerato, hanno mandato via anche i suoi giocatori. Non basta vestire la maglia dell’Inter per essere grandi, bisogna esserlo anche come persone aiutando chi ne ha più bisogno".

È stata l’occasione per parlare anche dell’Atalanta, altra sua ex squadra: “Bergamo mi ha accolto come un figlio. Ci sarà sempre qualcuno che sui social networks scriverà: ‘Sei un mercenario, ti sei comportato male, andavi a ballare…’. Se mi metto sul loro stesso piano rovino la mia immagine. Sono sicuro che, se tornassi oggi in città, tutti mi accoglierebbero alla grande. Nessuno mi può dire nulla, con Colantuono avrò giocato male 4-5 partite. Mi chiamò anche la Nazionale e senza penalizzazione avremmo conquistato l’Europa. Io sono un tifoso in più dell’Atalanta e sarò sempre grato alla città, in questo periodo ho sofferto con loro. Mia madre ha avuto il cancro e negli ultimi sei anni si è andata sempre a curare all’Ospedale di Bergamo. Sono un ragazzo semplice che ha sbagliato come tutti, ero giovane e single, ma non mai fatto male a nessuno. Quando sono arrivato in Italia non avevo nulla, oggi ho tantissimo. Le persone ricordano solo le cose brutte”.

