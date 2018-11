Ezequiel Schelotto, doppio ex della sfida tra Atalanta e Inter, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "La Dea mi ha fatto diventare un calciatore, con loro mi sono affermato in Serie A e sono arrivato in Nazionale. Sono felice dei risultati che hanno ottenuto, possono farcela anche quest'anno. L'Inter? Non potei dire di no a quella proposta, a uno dei club più importanti nel mondo. Secondo me ora possono dare fastidio alla Juventus nella corsa scudetto. Se mi manca la Serie A (ora è al Brighton n.d.r.)? La Premier è il campionato più importante al mondo, ma resto legato all'Italia. Adesso sto giocando poco, parlerò col mio agente per gennaio. Se Gasperini mi chiama, torno volentieri a Bergamo. Mai dire mai".