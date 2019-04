© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In un'intervista rilasciata a gianlucadimarzio.com, l'esterno del ChievoVerona, Ezequiel Schelotto, ha parlato dell'esperienza in maglia nerazzurra: "Era la mia grande occasione. I sei mesi con Stramaccioni andarono bene, ci fu il derby, giocai abbastanza. Ma era un’Inter ancora legata al Triplete, piena di campioni che avevano vinto tutto con Mourinho. Ero giovane e non mi fu data la possibilità di far vedere quello che valevo. Poi arrivò Mazzarri: non mi considerava. Non mi mise in rosa per quella stagione. Senza una spiegazione, senza darmi la possibilità di farmi vedere. Non chiedevo la maglia da titolare, ci mancherebbe, ma volevo giocarmela. Volevo dimostrare di valere l’Inter".