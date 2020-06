Schelotto su Bentancur: "Se fossi nella Juventus lo terrei per altri dieci anni"

vedi letture

Guillermo Barros Schelotto, ex allenatore del Boca Juniors ai tempi di Pablo Bentancur e attualmente tecnico dei Los Angeles Galaxy, ha aprlato a TuttoJuve.com del futuro del centrocampista di Sarri: "Se fossi nella Juve, lo terrei ancora per dieci anni. Semplicemente perché oggi è tremendamente difficile trovare giocatori così bravi. Poi, a mio parere, non ha senso a livello tecnico e tattico venderlo per cercare un sostituto. Sì può essere un buon colpo a livello economico, ma di sicuro non sarebbe una buona cosa per la rosa e la società lasciarlo partire. Ci sono pochi giocatori così, capaci di offrire così tanto da tutti i punti di vista pur restando così 'semplici' nel modo di giocare".