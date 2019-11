Schemi e uomini chiave. Come giocherà il nuovo Tottenham di Mourinho?

© foto di Image Sport

Come giocherà il nuovo Tottenham di José Mourinho? Un interrogativo che negli ambienti Spurs gira da oramai diverse ore, con le risposte che possono inevitabilmente esser legate solo e soltanto alle singole sensazioni. Ma qualche punto fermo, a livello di schemi e nomi, può già esser messo per iscritto.

Schemi e tattica - Storicamente, uno dei moduli preferiti dallo Special One, o il preferito, è il 4-3-3. Un vestito che però non sembra esser fatto su misura per la rosa del Tottenham, anzi (i centrali di centrocampo e gli esterni d'attacco non hanno le caratteristiche adatte). E allora giusto provare ad attingere al passato del portoghese, almeno a quello recente di Old Trafford. Il 4-2-3-1 sembra oggettivamente il modulo migliore per la squadra londinese, ma non è da sottovalutare neanche uno schema con la difesa a tre, magari con Dier in mezzo a Vertonghen ed Alderweireld (o Davinson Sanchez).

Uomini chiave - La difesa avrà in Alderweireld la colonna portante, nonostante un contratto in scadenza a giugno. A sinistra potrebbe essere riabilitato Rose dopo un inizio di stagione complicato, mentre a centrocampo (con la possibilità di arretrarlo sulla linea difensiva) un ruolo chiave lo giocherà Eric Dier, obiettivo di Mou allo United. Tanguy Ndombele troverà probabilmente spazio vista la qualità e la cifra spesa in estate per portarlo a Londra. Ma la curiosità principale riguarda Christian Eriksen e Dele Alli: entrambi uomini chiave nelle ultime stagioni degli Spurs, entrambi con diversi problemi nella prima parte di questo campionato. Ma la loro qualità, con Mourinho, potrebbe tornare a brillare e a guidare la squadra. Son e Kane, per caratteristiche, personalità e gol non sono assolutamente in discussione. Mentre Moura e Lamela dovranno guadagnarsi il posto e probabilmente scalare gerarchie. Ma anche in questo caso, niente sembra precluso, da parte dello Special One.