© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giornata di presentazione per Nicolas Schiappacasse, giovane attaccante uruguagio che il Parma ha prelevato in prestito per 18 mesi dall'Atletico Madrid nelle ultime ore di calciomercato: "Conosco il Parma e conosco i suoi giocatori con una storia fatta di vittorie. Non ci ho pensato un attimo quando sono venuto a conoscenza di questa opportunità - ha detto -. Fin da bambino seguo il calcio italiano, non ci ho pensato due volte, sono molto felice di essere approdato in un club così importante. Il Parma rappresenta un grande passo per la mia carriera, la Serie A è un campionato molto appassionante con il quale voglio misurarmi. Approdare in quello che per noi in Uruguay è stato considerato da sempre come "il calcio" è fantastico. Darò tutto me stesso per migliorare".

Sul suo ruolo: "Mi piace giocare come mezza punta, la velocità è un mio punto forte, quindi non mi dispiace partire anche dall’esterno - riporta 'ParmaLive.com' -. Mi piace stare in mezzo al gioco, adesso sto conoscendo la fase difensiva. Fisicamente sto bene, posso usare entrambi i piedi senza problemi“.