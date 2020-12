Schiattarella risponde a Immobile: Benevento-Lazio vanno all'intervallo sull'1-1

Lazio che soffre, rischia, va ain vantaggio e subisce il pari prima dell'intervallo dal Benevento. Schiattarella vanifica fin qui un capolavoro di Ciro Immobile.

E pensare che il centravanti sembrava destinato alla panchina. Alla fine Simone Inzaghi non rinuncia al suo bomber. Per lui fin qui solo una panchina, col Torino, dove è subentrato a partita in corso. Difesa cambiata di due-terzi rispetto alla sfida contro l'Hellas. Fuori Acerbi per infortunio, spazio a Luiz Felipe e Hoedt che completano il reparto con Radu, già presente contro l'Hellas. In mezzo al campo prima da titolare per Escalante. A sinistra con l'indisponibilità di Fares, gioca Marusic. Filippo Inzaghi ripresenta Roberto Insigne, a far coppia con Caprari a supporto di Lapadula. Gli lascia il posto Improta. È questa l'unica novità dei sanniti.

Benevento che parte forte, spinge sull'acceleratore e dopo pochi minuti costringe Reina alla doppia prodezza su Lapadula e Glik. Lazio che esce fuori col passare dei minuti e si mette in mostra Escalante, che dimostra personalità e idee. Alla fantasia ci pensa il solito Luis Alberto che quasi manda in gol Correa, poi prova a fare da solo e trova il palo.

Al gol, invece, ci pensa il solito Immobile che si inventa un capolavoro al 25': traversone dalla destra di Milinkovic-Savic e girata al volosul palo più lontano, dove Montipò non può arrivare. Settimo gol in campionato per la Scarpa d'Oro 2019-20. Benevento-Lazio 0-1. Sfiora il raddoppio i numero 17 qualche minuto dopo con un colpo di testa che esce di poco dallo specchio della porta.

Benevento che è bravo a compattarsi e reagire, sfiorando negli ultimi minuti il gol con Caprari, che trova ancora una volta un ottimo Reina, e che infine trova il pari con Schiattarella, con uno splendido sinistro dagli sviluppi di calcio d'angolo: 1-1 poco prima dell'intervallo.