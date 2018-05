Schick è il nuovo Under: Di Francesco vuole sfruttare il momento sì

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico

© foto di www.imagephotoagency.it

Due gol nelle ultime due partite sono il biglietto da visita con cui Patrik Schick si presenterà domani sera all'interno del tunnel d'ingresso dell'Olimpico. Le ultime indiscrezioni parlano di lui come nettamente favorito nella corsa al ruolo da titolare nella squadra che dovrà tentare l'impresa contro il Liverpool nella semifinale di ritorno di Champions League, con buona pace di Cengiz Under che dunque, inizialmente, partirà dalla panchina. Eusebio Di Francesco, vuole sfruttare il momento di forma dell'attaccante ceco, come fatto in passato con quello del giocatore turco. Adesso Schick non è più un corpo estraneo rispetto al resto dei compagni, ha capito come aiutare Edin Dzeko e come crescere anche in un ruolo che all'inizio non sentiva propriamente suo. Il compito principale sarà quello di aiutare la linea offensiva a pressare la difesa dei Reds per evitare le facili ripartenze, ma è ovvio anche che l'allenatore giallorosso vorrà sfruttare le sue doti in verticale, con De Rossi e Pellegrini che dovranno pescare il compagno tra le linee non sempre perfette della retroguardia di Klopp. Altro aspetto da non sottovalutare, la fisicità del giocatore. Di Francesco ha sottolineato come la sfida si baserà anche sull'atletismo delle due squadre, con il Liverpool che è nettamente tra le squadre più in palla del mondo proprio grazie alla propria freschezza atletica. Insomma, per Schick arriverà un'altra occasione importante da sfruttare al meglio. Contro il Barcellona è andato vicino al gol, mangiandosi le mani a più riprese ma aiutando comunque la squadra fino a spingere lo stadio a una timida ma reale standing ovation. L'obiettivo della semifinale sarà quello di replicare la prestazione, magari aggiustando la mira.